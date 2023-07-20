"ВЭБ.РФ" закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций объемом не менее 30 млрд рублей

Наибольший интерес к выпуску проявлен со стороны российских коммерческих банков, доля участия которых в размещении превысила 80%

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" закрыла книгу заявок по выпуску биржевых облигаций серии ПБО-002Р-37 c плавающей ставкой. Об этом говорится в сообщении компании.

"Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки в размере значения RUONIA, увеличенного на 180 б. п., и объемом размещения не менее 30 млрд рублей. Повышенный спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок позволил ВЭБ.РФ принять решение об увеличении объема выпуска до 40 млрд рублей", - сообщили в компании.

Дата погашения облигаций (25 августа 2032 года) совпадает с датой погашения ОФЗ-ПК 29017 (с плавающим купоном) и купонными выплатами, совпадающими с ежеквартальными датами выплат купонов по ОФЗ-ПК 29017, начиная со второго купона (первый купон - 6 сентября 2023 года). Оферта не предусмотрена. Наибольший интерес к выпуску был проявлен со стороны российских коммерческих банков, доля участия которых в размещении превысила 80%.

Среди банковских и корпоративных заемщиков на российском рынке облигаций выпуск стал максимальным по объему размещения рыночных выпусков со сроком погашения более семи лет, а также максимальным по сроку среди выпусков с привязкой к RUONIA на российском рынке. Расчеты по сделке будут проведены 25 июля 2023 года. Организаторы выпуска - ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк.