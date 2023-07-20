Путин дал старт отправке первой линии "Арктик СПГ - 2" по Севморпути к месту установки

Строительство первых двух линий сжижения для проекта "Арктик СПГ - 2" ведется на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений

СЕЛО БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал старт отправке по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа на основаниях гравитационного типа для "Арктик СПГ - 2" к месту эксплуатации на Гыданский полуостров.

Сообщалось, что "Новатэк" планирует запустить проект "Арктик СПГ - 2" в конце 2023 года - начале 2024 года.

Строительство первых двух линий сжижения для проекта "Арктик СПГ - 2" ведется на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Здесь осуществляется производство оснований гравитационного типа (ОГТ), интеграция СПГ-оборудования, строительство крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на ОГТ.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Он предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком авторномном округе. Запуск второй и третьей линий планируется в 2024 и 2026 годах соответственно.

Акционерами проекта являются "Новатэк" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC Limited (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC (10%).