Источник: на саммите РФ - Африка не будут принимать отдельное заявление по Украине

По словам собеседника агентства, текущий конфликт обсудят на полях форума

ЛОНДОН, 20 июля. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Участники саммита Россия - Африка не планируют принимать отдельное заявление по ситуации на Украине, хотя текущий конфликт будет обсуждаться на полях форума. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в диппредставительстве одной из африканских стран в Лондоне.

"Украинская тема будет присутствовать на саммите. Те африканские страны, которые выступили с мирной инициативой по Украине, в кулуарах обсудят с российским руководством украинский конфликт. Но отдельного заявления по этой теме ждать не стоит. Будет общая декларация глав государств по итогу саммита. Хотя документ будет затрагивать глобальный контекст, в первую очередь он будет посвящен позитивной двусторонней повестке и программе развития отношений", - сказал собеседник агентства.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".

В июне делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, в рамках миссии по урегулированию конфликта на Украине совершили визиты в Киев и Санкт-Петербург. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 17 июня лидер ЮАР Сирил Рамапоса изложил план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. Было условлено, что в ходе саммита РФ - Африка в конце июля миссия продолжит консультации с российской стороной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в четверг заявил, что Путин побеседует с Рамапосой и представителями других государств на предстоящем саммите.