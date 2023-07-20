20 июля, 18:13,
обновлено 20 июля, 18:20

Путин уверен, что проект "Арктик СПГ - 2" запустят в срок

© Kremlin.ru

Президент также рассчитывает, что проект будет реализован качественно

СЕЛО БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что проект по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ - 2" будет реализован качественно и без опозданий.

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"Первый проект был успешно реализован и работает. И есть теперь все основания полагать, что и "Арктик СПГ - 2" тоже будет реализован в срок и с нужным качеством", - отметил он во время совещания в Мурманской области.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Он предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Компания планирует запустить проект в конце 2023 года - начале 2024 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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