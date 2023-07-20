На Ставрополье впервые начнут готовить экспертов по развитию сельских территорий

Содержание учебных дисциплин и образовательных технологий будут адаптировать под специфику и проблематику сельских агломераций

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. Ставропольский государственный аграрный университет впервые будет готовить экспертов по развитию сельских территорий. Дисциплины будут адаптированы под специфику и проблематику сельских агломераций, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе вуза.

"Ставропольский государственный аграрный университет и Российский государственный народный университет имени В.И. Вернадского запускают совместную образовательную программу "Управление устойчивым развитием сельских территорий", которая позволит готовить менеджеров по решению конкретных проблем в сельской местности. Новое направление подготовки было презентовано в рамках рабочего визита первого заместителя министра сельского хозяйства России Оксаны Лут в Ставропольский край", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главная особенность направления - содержание учебных дисциплин и образовательных технологий, которые будут адаптированы под специфику и проблематику сельских агломераций. Для этого в образовательный процесс будут вовлечены профильные сотрудники ведущих научных центров, таких как МГУ имени Ломоносова, РАНХиГС, НИУ ВШЭ, Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, а также сотрудники департамента развития сельских территорий МСХ РФ и представители Минтуризма Ставропольского края.

"Новая программа будет заточена на специалистов, которые будут обладать целым рядом компетенций, позволяющих анализировать ситуацию в муниципалитетах, находить проблемы и пути решения проблем. Отдельные компетенции будут получены в работе по формированию программ развития муниципальных округов. Это большое подспорье с точки зрения подготовки и переподготовки кадров, уже работающих в муниципалитетах", - сообщил ректор СтГАУ Владимир Ситников, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, профильное министерство заинтересовано в развитии этой программы.

"Магистерская программа по развитию сельских территорий сейчас крайне актуальна, и мы видим в ней большой потенциал. В настоящее время Минсельхоз России совместно с регионами по инициативе Председателя Правительства занимается формированием долгосрочного плана развития каждой сельской агломерации, опорного населенного пункта и прилегающих территорий. Запуск совместной образовательной программы позволит вузам готовить управленцев, способных решать конкретные социально значимые задачи в сельских агломерациях", - отметила Лут, чьи слова цитируются в сообщении.