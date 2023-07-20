Банк "Солидарность" продолжил работу штатно после подпадания под санкции США

В кредитной организации сообщили, что были готовы к ограничениям подобного рода

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Подпавший под санкции США банк "Солидарность" продолжает работу в штатном режиме, сообщил банк на своем сайте.

"В связи с публикацией информации о внесении АО КБ "Солидарность" в санкционный список США уведомляем, что банк работает в штатном режиме. Мы были готовы к ограничениям подобного рода и постарались сделать все, чтобы наши сервисы не были подвержены влиянию недружественных стран. Но, к сожалению, из-за опасения вторичных санкций некоторые банки-контрагенты могут ограничить возможность приема переводов денежных средств от банка за рубежом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что банк рекомендует своим клиентам за рубежом снять наличные 20 июля. Операции на территории РФ осуществляются в обычном режиме.

В четверг, 20 июля, американские власти ввели санкции против еще пяти российских кредитных организаций. Так, в список внесены банки "Тинькофф", "Локо-банк", "Петербургский социальный коммерческий банк", "Солидарность" и "Юнистрим". Вашингтон рассчитывает, что это ограничит доступ Москвы к мировой финансовой системе.