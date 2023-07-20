Шерпа ЮАР заявил об отсутствии вопроса о единой валюте в повестке дня саммита БРИКС

Анил Суклал заметил, что до возможного ее появления в будущем необходимо, чтобы страны - члены объединения увеличили объемы взаимной торговли и инвестиций в национальных валютах

ПРЕТОРИЯ, 20 июля. /ТАСС/. Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который состоится в августе в Йоханнесбурге, не будет обсуждать вопрос создания единой валюты объединения. Об этом заявил в четверг посол по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.

"Вопроса о создании единой валюты БРИКС нет в повестке дня саммита, - заявил он на брифинге, посвященном предстоящей встрече в верхах. - Никаких официальных разговоров о создании валюты БРИКС нет".

Суклал заметил, что до возможного появления в будущем единой валюты БРИКС необходимо, чтобы страны - члены объединения увеличили объемы взаимной торговли и инвестиций в национальных валютах. "Мы приняли решение расширять торговлю в валютах стран БРИКС и выполняем его", - подчеркнул дипломат.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге в международном конференц-центре Sandton с 22 по 24 августа. В 2023 году ЮАР председательствует в БРИКС. С наступлением 2024 года председательство в БРИКС переходит к России.