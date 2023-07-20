Сенаторы США поддержали поправку к оборонному бюджету о запрете продажи нефти Китаю

Предложение поддержали 85 законодателей, 14 высказались против

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг принял предложенную поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается 1 октября), предусматривающую запрет на продажу Китаю нефти из американского стратегического резерва. Трансляцию заседания вел американский телеканал C-SPAN.

Эту поправку ранее представили сенаторы Тед Круз (республиканец от штата Техас) и Джо Манчин (демократ от штата Западная Вирджиния). Предложение поддержали 85 сенаторов, 14 законодателей высказались против.

Поправка предусматривает введение "запрета для Министерства энергетики США на продажу нефтепродуктов (к примеру сырой нефти) из стратегического резерва [США] какой-либо структуре, принадлежащей, контролируемой или находящейся под влиянием Коммунистической партии Китая".

Американский стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 348,62 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительствам.

Палата представителей Конгресса США на прошлой неделе одобрила законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году в размере $886,3 млрд, содержащий в том числе военную помощь Украине.