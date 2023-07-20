Белый дом сообщил, что не изучает вариант отправки зерна с Украины на судах под флагом США

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности ведомства Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Американская администрация не рассматривает вариант предоставления флага США морским судам для вывоза продовольствия с Украины после выхода России из зерновой сделки.

Об этом заявил в четверг на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мне о таком обсуждении неизвестно", - сказал он, отвечая на просьбу уточнить, изучает ли правительство США возможность вывоза продовольствия с Украины на судах под американским флагом ввиду прекращения действия зерновой сделки.