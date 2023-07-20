20 июля, 18:51

Путин прогнозирует удвоение грузооборота Мурманского порта за пять лет

Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС
© Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

По словам президента, только за прошлый год в порту перевалили 56 млн тонн грузов

СЕЛО БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 20 июля. /ТАСС/. Реализация перспективных проектов, в том числе по производству сжиженного природного газа (СПГ), позволит удвоить грузооборот порта в Мурманске за ближайшие пять лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Мурманской области.

"Мы сейчас посмотрели "завод по производству заводов", который "Новатэк" построил рядом с Мурманском. Безусловно, [это важно] для развития региона, для Мурманского порта", - заметил он, обратив внимание, что только за прошлый год в порту перевалили 56 млн тонн грузов.

"Если такие проекты будут реализовываться, то, действительно, через пять-шесть лет произойдет минимум удвоение возможностей. Тем более, что и новый порт здесь строится. И стройка идет полным ходом", - добавил глава государства.

Ранее Путин дал старт отправке по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа на основаниях гравитационного типа для "Арктик СПГ - 2" к месту эксплуатации на Гыданский полуостров.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Он предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. "Новатэк" планирует запустить "Арктик СПГ - 2" в конце 2023 года - начале 2024 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМурманская область
© Информационное агентство ТАСС
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