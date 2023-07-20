В Севастополе планируют построить крупнотоннажные суда класса "река-море"

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что развитие Севморзавода имеет особое значение для города

ТАСС, 20 июля. АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) рассматривает возможность строительства крупнотоннажных судов в Севастополе, планируются сухогрузы класса "река-море". Об этом в четверг сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

"Крупнотоннажное крупноблочное судостроение на настоящем этапе возможно за счет строительства универсальных сухогрузных судов смешанного река-море плавания", - написал Развожаев.

Он подчеркнул, что развитие завода имеет особое значение для Севастополя: "Это и новые рабочие места, и новая жизнь Севморзавода, развитие блока конструкторского, цифровые технологии придут в кораблестроение. Планы грандиозные, но, главное, что они все обоснованы. Будем помогать компании всем, чем можем, чтобы эти планы быстрее реализовались".

Ранее в пресс-службе правительства Севастополя сказали, что АО "Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе" возобновит строительство судов в 2024 году, первыми планируется заложить зерновозы водоизмещением 40-60 тыс. тонн. Также запланирована модернизация предприятия к середине 2024 года. Строительство судов и кораблей на заводе не ведется уже несколько лет.

Севастопольский морской завод до распада СССР был крупнейшим предприятием города, где трудились тысячи севастопольцев, однако когда Крым находился в составе Украины, оно было практически доведено до банкротства. После воссоединения Крыма с Россией завод был интегрирован в ОСК и сейчас является филиалом "Звездочки", ведется техническое перевооружение предприятия. Завод выполняет ремонт кораблей и судов, в рамках гособоронзаказа построил плавсистему для транспортировки пролетов Крымского моста, впервые за 12 лет заложил плавкран "ПК-400 Севастополь".