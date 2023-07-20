Разведанные запасы лития в Боливии выросли до 23 млн тонн

Президент южноамериканской страны Луис Арсе объявил о задаче вывести государство в лидеры "по качеству технологий добычи лития"

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июля. /ТАСС/. Геологоразведочные работы выявили, что запасы лития в Боливии составляют 23 млн тонн. Об этом сообщил в четверг президент южноамериканской страны Луис Арсе.

"Эта новость укрепит позиции Боливии как мирового лидера по запасам лития, потому что на сегодняшний день у нас не 21, а 23 млн тонн лития", - сказал он на церемонии в честь 57-летней годовщины муниципалитета Койпас, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

По словам Арсе, теперь перед правительством Боливии стоит задача вывести страну в лидеры "по качеству технологий добычи лития".

В конце июня российская госкорпорация "Росатом" подписала рамочное соглашение с боливийской государственной компанией Yacimientos de Litio de Bolivia (YLB) о создании промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития на территории Боливии. По словам первого заместителя гендиректора российской компании Кирилла Комарова, для Росатома это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития, инвестиции в который достигнут порядка $600 млн. Мощность производственного комплекса, как ожидается, составит 25 тыс. тонн карбоната лития в год с возможностью увеличения заявленных объемов по результатам геологоразведочных работ.