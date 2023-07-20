Зеленский заявил, что кабмин должен одобрить вывод бывшего "Альфа-банка Украина" с рынка

Нацбанк Украины ранее решил вывести с рынка Sense Bank и установить в кредитной организации с 21 июля временную администрацию

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Украины должно поддержать решение Нацбанка страны о выводе с рынка Sense Bank (бывшего "Альфа-банка Украина"), акционерами которого являются граждане России. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.

"Теперь будет правильным, чтобы кабинет министров Украины незамедлительно рассмотрел соответствующие предложения Нацбанка Украины и поддержал их по этому финансовому учреждению в интересах вкладчиков, ради финансовой стабильности и элементарной справедливости", - сказал украинский президент в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

В четверг Нацбанк Украины (НБУ) решил вывести с рынка Sense Bank и установить в кредитной организации с 21 июля временную администрацию. По данным НБУ, во время работы временной администрации сервисы для физических лиц продолжат работать в обычном режиме без дополнительных ограничений со стороны фонда. Также без ограничений будут принимать платежи юридических лиц.

В начале июля агентство Bloomberg сообщало, что Украина планирует национализировать Sense Bank.

Весной 2022 года на фоне проводимой Россией специальной военной операции акционеров "Альфа-банка Украина" - граждан РФ - отстранили от управления структурой и лишили в ней права голоса. С тех пор было принято два закона, направленных на национализацию банка. В октябре 2022 года Рада приняла закон, который упрощал процедуру национализации системно важных банков в период военного положения. В этом законе основанием для национализации были названы проблемы банка с ликвидностью.

Однако у финансового учреждения, переименованного 1 декабря 2022 года в Sense Bank, ситуация с ликвидностью в ноябре - декабре 2022 года улучшилась, поэтому украинские власти не смогли применить принятый ранее закон. В связи с этим возникла необходимость разработки нового закона, чтобы национализировать последний оставшийся на Украине крупный банк, имеющий акционеров российского происхождения. 16 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, позволяющий национализировать Sense Bank. Документ обязывает НБУ признать банк неплатежеспособным, если против его собственников введены украинские и международные санкции.