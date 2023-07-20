Первая линия "Арктик СПГ-2" выйдет на проектную мощность в I квартале 2024 года

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон анонсировал производство первого СПГ в 2023 году

СЕЛО БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 20 июля. /ТАСС/. Первая линия "Арктик СПГ-2" выйдет на проектную мощность в январе-марте 2024 года, первый СПГ будет произведен на заводе в 2023 году. Об этом журналистам сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Мы собираемся выдержать сроки запуска первой линии - 2023 год. Выход на проектную мощность потребует времени, мы рассчитываем [это произойдет] в первом квартале следующего года", - сказал он.

В четверг Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области завершил возведение первой технологической линии сжижения на основаниях гравитационного типа для "Арктик СПГ - 2", она была отправлена к месту эксплуатации на Гыданский полуостров по Севморпути.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Он предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Запуск второй и третьей линий планируется в 2024 и 2026 годах соответственно.

Акционерами проекта являются "Новатэк" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC Limited (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC (10%).