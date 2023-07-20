В Заполярье на реновацию закрытых гарнизонов потратили почти 14 млрд рублей за 4 года

Также идет строительство 3 школ, бассейна и дома культуры, а также 20 игровых и спортивных площадок для жителей военных гарнизонов

МУРМАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Почти 14 млрд рублей потратили на обновление городской инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) в Мурманской области за 4 года. При этом треть средств была направлена из федерального бюджета, сообщил в четверг глава Заполярья Андрей Чибис в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов под руководством президента РФ Владимира Путина.

"За последние четыре года мы концентрировали финансовые возможности и ресурсы, все, которые можно: и национальных проектов, и программы реновации ЗАТО, а также ресурсы регионального плана "На севере - жить!" на развитие этих населенных пунктов. Мы вложили с учетом расходов 2023 года почти 14 млрд рублей, 13,9 млрд, если быть точным, треть из которых - средства федерального бюджета", - сказал Чибис.

Он отметил, что благодаря этим средства были построены первая за 30 лет школа в Североморске, 6 детских садов, 8 амбулаторий и фельдшерских пунктов, отремонтированы 529 квартир, 199 домов и дворы у более чем 400 многоквартирных домов, построены и реконструированы 6 спортивных и 10 культурных объектов, благоустроены общественные пространства и установлены детские площадки, отремонтировано 105 км дорог.

Глава Заполярья добавил, что сейчас строятся еще 3 школы, бассейн и дом культуры, а также 20 игровых и спортивных площадок для жителей военных гарнизонов региона в рамках дополнительного финансирования Арктической субсидии. Он подчеркнул, что люди "увидели и почувствовали изменения" в населенных пунктах, где с 1990-х годов практически ничего не делалось.

Власти Заполярья сообщали, что на третий этап реновации ЗАТО в 2023-2024 годах, который включает в себя 124 мероприятия на территории 24 населенных пунктов региона, потребуется порядка 17 млрд рублей. По информации властей региона, благодаря программе реновации гарнизонов и военных городков в Мурманской области улучшить жилищные условия смогут более 152 тыс. человек, что составляет почти 20% населения Заполярья. В регионе расположены 27 населенных пунктов, включая пять ЗАТО, с дислокацией военнослужащих и членов их семей.

Президент России Владимир Путин, который находится с рабочей поездкой в Мурманской области, проводит совещание по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и арктических городов. На месте с главой государства присутствуют помощник президента РФ Максим Орешкин, руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков, полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.