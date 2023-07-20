Севастополь получил дополнительно 600 млн рублей на ремонт дорог

Работы выполнят в Нахимовском, Ленинском, Балаклавском, Гагаринском районах города

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Севастополь благодаря досрочному освоению финансирования 2023 года по нацпроекту, который направлен на ремонт автомобильных дорог, получил дополнительно 600 млн рублей. На эти средства отремонтируют почти 90 дорог, сообщил в четверг в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В связи с досрочным освоением финансирования 2023 года по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" Севастополю дополнительно выделены 600 млн. Средства будут направлены на ремонт 89 автодорог общей протяженностью около 35 км. Ремонт будет выполнен в Нахимовском, Ленинском, Балаклавском, Гагаринском районах", - написал он.

Развожаев добавил, что при ремонте дорожного полотна применяется комплексный подход, согласно которому работы проводятся на нескольких улицах, расположенных рядом. Такой подход наиболее рационален, пояснил губернатор.

Всего в 2023 году в Севастополе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют более 100 объектов. Среди них дороги, ведущие к учебным и досуговым заведениям, рекреационным зонам, а также пять мостов.