Минвостокразвития предлагает распространить Арктическую ипотеку на жилье первичного рынка

Дальневосточной ипотекой воспользовались 74 тыс. семей

МУРМАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Механизм льготной ипотеки под 2% предлагается запустить на территории российской Арктики на новое жилье на первичном рынке. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.

"В каждой без исключения поездке по арктическим регионам люди задают нам вопрос о возможности распространения дальневосточной ипотеки на Арктику, - сказал он. - Мы проработали это решение с [министром финансов] Антоном Германовичем Силуановым и нашли механизм, который позволит привлечь новых застройщиков в Арктику, при этом не разгонит цену на кв. м. Это условие, при котором льготная ипотека под 2% предоставляется только на новое жилье на первичном рынке".

Министр отметил, что дальневосточной ипотекой уже воспользовались 74 тыс. семей. "Она дала импульс строительной отрасли: за три с половиной года объем вводимого жилья в ДФО вырос в два раза, до 4,5 млн кв. м [в год]. Увеличение предложения позволило сдерживать рост цен: рост стоимости жилья на Дальнем Востоке за этот период был в 1,5 раза ниже, чем в среднем по стране", - добавил Чекунков.

Он попросил главу государства поддержать распространение дальневосточной ипотеки на Арктику.

Дальневосточная ипотека уже действует в двух арктических регионах - в Республике Саха (Якутия) и на Чукотке. Программа реализуется с 2019 года.