Путин согласился с идеей запустить в Арктике программу льготной ипотеки для молодых семей

Речь идет об аналогичном механизме, который работает на Дальнем Востоке

МУРМАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с предложением запустить в арктических регионах программу льготной ипотеки под 2% для молодых семей - по аналогии с механизмом, уже работающим на Дальнем Востоке.

"Министр [по развитию Дальнего Востока и Арктики] говорил сегодня об "арктической ипотеке". Думаю, что такая мера может стать серьезной поддержкой для граждан, проживающих в Арктической зоне. Мы знаем результаты работы этой льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, она действительно сыграла свою роль", - заметил он.

Глава государства пояснил, что 73 тыс. российских семей улучшили свои жилищные условия благодаря этой программе. "Согласен с тем, чтобы распространить ее на молодые семьи, проживающие на территории Арктической зоны. То есть для них льготная ставка по ипотечному кредиту тоже не будет превышать 2%", - добавил Путин.

Срок действия такой меры он предложил установить до 2030 года.