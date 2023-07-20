20 июля, 20:50,
обновлено 20 июля, 21:28

Путин согласился с идеей запустить в Арктике программу льготной ипотеки для молодых семей

Речь идет об аналогичном механизме, который работает на Дальнем Востоке

МУРМАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с предложением запустить в арктических регионах программу льготной ипотеки под 2% для молодых семей - по аналогии с механизмом, уже работающим на Дальнем Востоке.

"Министр [по развитию Дальнего Востока и Арктики] говорил сегодня об "арктической ипотеке". Думаю, что такая мера может стать серьезной поддержкой для граждан, проживающих в Арктической зоне. Мы знаем результаты работы этой льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, она действительно сыграла свою роль", - заметил он.

Глава государства пояснил, что 73 тыс. российских семей улучшили свои жилищные условия благодаря этой программе. "Согласен с тем, чтобы распространить ее на молодые семьи, проживающие на территории Арктической зоны. То есть для них льготная ставка по ипотечному кредиту тоже не будет превышать 2%", - добавил Путин.

Срок действия такой меры он предложил установить до 2030 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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