Продажи иномарок с пробегом в РФ во втором квартале 2023 года выросли на 50,6%

Как отмечается в исследовании "Авито авто", средняя цена на такие автомобили составила 800 тыс. рублей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Продажи иностранных автомобилей с пробегом в России во втором квартале 2023 года увеличились на 50,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такие данные приводятся в исследовании экспертов "Авито авто".

При этом доля продаж иномарок на рынке подержанных автомобилей в апреле - июне 2023 года составила 76,5%. В январе - марте этот показатель был 73%, а во втором квартале 2022 года - 68,1%.

"Эксперты "Авито авто" проанализировали статистику продаж иномарок с пробегом в России во II квартале 2023 года. По данным платформы, в апреле - июне 2023 года продажи автомобилей иностранных брендов выросли на 50,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании.

Также, по данным сервиса, по итогам второго квартала средняя цена на такие авто в России выросла на 6,7% по сравнению с первым кварталом 2023 года и составила 800 тыс. рублей.

Самые востребованные бренды

Рейтинг самых востребованных зарубежных брендов автомобилей с пробегом во втором квартале 2023 года возглавила японская Toyota, на долю которой пришлось 9,8% от общих продаж на российском рынке подержанных иномарок. Средняя цена на автомобиль этой марки составила 1,146 млн рублей. В топ-5 также вошли Kia (8,4%), Hyundai (8%), Volkswagen (6,3%) и Nissan (5,8%).

Самые продаваемые модели

По информации "Авито авто", в апреле - июне больше всего было продано подержанных автомобилей модели Ford Focus. "На долю модели пришлось 2,7% от общих продаж на рынке иномарок с пробегом, средняя цена составила 490 000 рублей", - говорится в исследовании.

На втором месте - Hyundai Solaris с долей продаж 2,2% и средней ценой 830 тыс. рублей. Тройку лидеров замыкает модель Kia Rio, на долю которой пришлось 2% от общих продаж на рынке подержанных автомобилей. Средняя цена на модель составила 784 тыс. рублей.

В рейтинг самых продаваемых моделей иномарок с пробегом также вошли Toyota Camry, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Chevrolet Niva, Volkswagen Passat, Renault Logan и Kia Sportage.

По данным аналитического агентства "Автостат", за первое полугодие 2023 года в России было продано 2,75 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 26,8% превышает результат аналогичного периода прошлого года.