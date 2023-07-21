Развитие военных городков Мурманской области может потребовать 20-28 млрд рублей в год

По словам главы региона Андрея Чибиса, общая сумма вложений за 10 лет предварительно оценивается в 283,5 млрд рублей

МУРМАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Обновление и развитие городской инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) в Мурманской области потребует 20-28 млрд рублей ежегодно в течение 10 лет. Общая сумма вложений предварительно оценивается в 283,5 млрд рублей, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов под руководством президента Владимира Путина.

"Если брать сумму общего объема затрат для [организации комфортного проживания в военных гарнизонах] и для тех, кто должен к нам приехать служить, и для тех, кто уже служит, нужно 283,5 млрд рублей. Но речь идет минимум о 10-летнем периоде. Если брать ежегодный объем инвестиций, которые требуются для того, чтобы эту работу наладить - это, в зависимости от того плана, который с вашим поручением должен быть утвержден, порядка 20-28 млрд рублей в год", - сказал Чибис.

Он пояснил, что для создания комфортных условий проживания военнослужащих и членов их семей в военных гарнизонах региона необходимо построить порядка 240 домов, отремонтировать 362 дома, построить и отремонтировать 302 объекта социальной инженерной инфраструктуры.

"Должен быть условный мастер-план, когда заселение предусматривает создание всей социальной инфраструктуры: школы, детские сады, доступность медицины. В новых локациях необходимо концентрировать важные потребности людей, дополнительно стимулируя развитие в них малого и среднего бизнеса. Отдельное внимание необходимо уделять созданию [рабочих] мест для жен военнослужащих", - подчеркнул он.

Областные власти сообщали, что на третий этап реновации ЗАТО в 2023-2024 годах, который включает 124 мероприятия в 24 населенных пунктов, потребуется порядка 17 млрд рублей. По программе реновации гарнизонов и военных городков в Мурманской области улучшить жилищные условия смогут более 152 тыс. человек, это почти 20% населения Заполярья. В регионе расположены 27 населенных пунктов, включая пять ЗАТО, с дислокацией военнослужащих и членов их семей.

Президент Путин, который находится с рабочей поездкой в Мурманской области, провел совещание по развитию ЗАТО и арктических городов, он обратил внимание на изношенность до 70% жилья и систем ЖКХ в Арктической зоне РФ, которая стратегически важна для страны, в том числе с точки зрения оборонных вопросов и ресурсной базы.