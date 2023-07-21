Татарстан лидирует по числу предприятий-пользователей платформы "Эффективность.рф"

Количество подключенных к цифровой экосистеме компаний планируют увеличить до 2,5 тыс. до конца года

КАЗАНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. предприятий могут подключиться до конца 2023 года к цифровой экосистеме "Эффективность.рф", которая была запущена в 2022 году. Лидером среди регионов по числу предприятий, зарегистрированных на платформе, является Татарстан, сообщил ТАСС генеральный директор АНО "Цифровые технологии производительности" Станислав Шаронов на полях форума "Производительность 360".

"Почти 2 тыс. предприятий [сейчас подключены к платформе]. <…> На сегодня 77% компаний, зарегистрированных на платформе, - это компании обрабатывающих отраслей, в основном машиностроение, конечно", - сказал Шаронов, отметив, что лидером по числу предприятий, зарегистрированных на платформе, стал Татарстан (133 компании). В тройку лидеров также вошли Республика Башкортостан (112 предприятий) и Челябинская область (85 предприятий).

Шаронов отметил, что до конца 2023 года количество предприятий, подключенных к платформе, может достичь 2,5 тыс.

Пятый федеральный форум "Производительность 360" проходит в Казани 20-21 июля. В работе форума принимают участие ведущие российские автомобилестроительные компании, а также производители сельскохозяйственного, энергетического и другого промышленного оборудования. Организаторами форума выступают Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций при поддержке правительства Республики Татарстан. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.