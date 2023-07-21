20 июля, 21:59

Глава Мурманской области заявил, что санкции не привели к закрытию предприятий в регионе

Рост промышленного производства за последние 4 года составил более 10%, отметил Андрей Чибис

МУРМАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Ни одно предприятие Мурманской области, несмотря на санкции, не остановилось, а рост промышленного производства за последние 4 года составил более 10%. Об этом рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным по итогам визита главы государства в регион губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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"За 4 последних года, несмотря на все колебания - ковид, санкции, <...> рост ВРП (валовый региональный продукт) - 19,8%, и рост промпроизводства - выше 10%, и рост инвестиций очень значительный - 16%, а всего за 4 года [рост инвестиций составил] более 900 млрд рублей", - рассказал он.

Несмотря на санкции, отметил глава региона, "ни одно предприятие не остановилось, не произошло никакого сокращения рабочих мест", предприятия продолжают реализовывать свои инвестиционные планы. Ключевые партнеры, такие как "Фосагро", "Норникель" и "Новатэк", помимо инвестиционных планов выполняют и свои социальные обязательства, добавил Чибис.

Комментируя ситуацию в социальной сфере, он отметил, что по итогам первых 4 месяцев 2023 года номинальные зарплаты жителей Мурманской области выросли на 9%, а реальные - на 0,5%.

В новость внесена правка (01:20 мск) - передается с исправлением опечатки в цитате, верно - 900 млрд. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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