Южная Корея вновь стала наиболее благоприятствуемой нацией Японии в торговле

Республику исключили из этого списка в 2019 году

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Республика Корея в пятницу вновь вошла в список стран, имеющих статус наиболее благоприятствуемой нации в торговле с Японией, после исключения из него в 2019 году. Решение о возвращении Южной Кореи в этот список 27 июня анонсировал японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

В марте министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин представил план решения спора вокруг компенсаций жертвам принудительного труда во время японского колониального правления. Этот вопрос был одним из наиболее острых в отношениях двух стран. После этого Япония отказалась от введенных в 2019 году экспортных ограничений на три вида материалов, необходимых для производства полупроводников. В ответ Сеул отозвал жалобу, направленную во Всемирную торговую организацию (ВТО). 24 апреля Республика Корея также вернула Японию в список привилегированных торговых партнеров, который упрощает процедуры, необходимые для экспорта стратегических товаров.

В 2019 году японское правительство ввело экспортный контроль в отношении трех материалов и исключило Республику Корея из списка стран, к которым применяется принцип наибольшего благоприятствования. Как считают в Сеуле, эти меры были приняты в ответ на решение южнокорейского Верховного суда, который в 2018 году обязал японские компании выплатить компенсации жертвам принудительного труда. Реакция предыдущей администрации Республики Корея не заставила себя ждать - была подана жалоба в ВТО.

Режим наибольшего благоприятствования - один из основополагающих принципов деятельности ВТО - предполагает, что договаривающиеся стороны обязуются предоставить друг другу такие же благоприятные условия в области экономических и торговых отношений, как и любому третьему государству. Это касается, в частности, таможенных льгот.