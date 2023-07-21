Китай увеличил долю в экспорте пиломатериалов из РФ с 44 до 61% за два года

Директор Рослесинфорга Павел Чащин отметил, что за счет восточного направления лесопромышленники могут оперативно компенсировать потери европейских рынков

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Доля поставок пиломатериалов в Китай в общей страновой структуре экспорта России за первые шесть месяцев 2023 года продолжает расти - с 44% в 2021 году до 61% в 2023 году. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное ведомство Рослесхоза).

"Китай является основным торговым партнером России уже более 15 лет. Экономические ограничения только усиливают роль Поднебесной в структуре экспорта пиломатериалов, если в предыдущие годы туда оправлялась примерно половина - 44% в 2021 году и 49% в 2022 году, то в этом году уже в первом полугодии объем превысил 60%. Сейчас ориентация на восточное направление позволяет лесопромышленникам оперативно компенсировать потери европейских рынков. Например, на ведущие 10 стран-контрагентов в первом полугодии пришелся 91% поставок, в аналогичном периоде прошлого года на эти же 10 стран приходилось всего 71%, а в 2020-2021 годах - 69% и 66% соответственно. Речь идет о Китае, Узбекистане, Казахстане, ОАЭ, Гонконге, Таджикистане, Иране, Азербайджане, Сингапуре и Киргизии", - заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин, чьи слова приводятся в сообщении.

При этом общий объем поставок пиломатериалов хвойных и лиственных пород за первое полугодие из России в КНР превысил 6 млн куб. м, что на 5% выше, чем за первое полугодие 2022 года. В то же время общий объем экспорта пиломатериалов превысил 10 млн куб. м, динамика снижения постепенно сокращается. Если в первые два месяца 2023 года в сравнении с январем-февралем 2022 года, когда еще не действовали западные санкции, разница в объемах поставок составляла ровно четверть, то к середине года эта разница сократилась до 16%. Рынок лесопромышленной продукции быстро перенаправляется на страны Востока, в особенности на Китай.

"С начала года отечественная пилопродукция направлялась в 48 стран, однако основная масса отгружалась всего по 13 направлениям, на которые в совокупности приходится 95,3% от общего объема. Доля каждого из оставшихся не превышает 1%. Помимо Китая, в тройку лидеров пошли Узбекистан и Казахстан - 1 млн кубометров и 408 тысяч кубометров соответственно. В оба направления поставки по сравнению с январем-июнем 2022 года выросли примерно на 5%", - подсчитали в Рослесинфорге.

При этом быстрее всего поставки выросли в Турцию и ОАЭ - в три раза до 145 тысяч куб. м и два раза - до 254 тыс. куб. м. Среди ведущих иностранных контрагентов рост импорта российской пилопродукции отмечен в Гонконге - на 72% до 245 тыс. куб. м, Таджикистане - на 27% до 242 тыс. куб. м, Иране - на 52% до 222 тыс. куб. м и Киргизии - на 45% до 183 тыс. куб м. Помимо этого, наблюдается увеличение поставок досок и бруса в Грузию, Армению, Афганистан, Ливан, Израиль, Таиланд, Монголию, Малайзию, Сирию и Панаму, однако объемы отгрузок туда невелики.