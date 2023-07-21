В Хабаровском крае предложили ввести меры поддержки лесопромышленников

Речь идет, в частности, о субсидировании затрат на логистику, отсрочке арендных платежей

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Дальневосточные предприятия лесной промышленности нуждаются в поддержке на фоне снижения показателей производства. Выходу из сложившейся ситуации могли бы поспособствовать меры по субсидированию затрат на логистику, отсрочке арендных платежей и другие. Об этом сообщил ТАСС министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края Максим Гулько.

"Для снижения неблагоприятных рисков, предупреждения банкротства предприятий отрасли необходимо принятие на федеральном уровне мер поддержки для лесной промышленности Дальневосточного федерального округа на срок действия обстоятельств внешнего санкционного давления. Это, в частности, отмена экспортной пошлины на пиломатериалы влажностью выше 22%, субсидирование логистических затрат для внутрирегиональных поставок сырья", - сказал Гулько.

Он также отметил, что необходимы предоставление отсрочки оплаты по договорам аренды лесных участков в федеральный бюджет, введение моратория на действие ч. 10 ст. 29 Лесного кодекса РФ (о таксации лесов). Кроме того, важно создать возможность возмещения муниципальным образованиям затрат на переход котельных на биотопливо.

По словам министра, позитивно на ситуацию в отрасли может повлиять увеличение внутреннего потребления лесоматериалов. Для этого в крае реализуется инвестиционный проект индустриального производства домокомплектов из древесины полной заводской готовности. Они могут использоваться для индивидуального жилищного и модульного строительства.

"Разработана концепция строительства индустриальных мощностей по выпуску быстровозводимого жилья из древесины на 400 тыс. кв. м жилья в год, идет работа по привлечению инвесторов", - сказал Гулько.

​​​​​​​О ситуации в лесной отрасли

На выездном заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса России, которое прошло в июле во Владивостоке, Гулько сообщал, что объемы производства пиломатериалов в Хабаровском крае в январе-июне снизились на 23%, производство шпона сократилось вдвое, паллет - на 6%, объем экспорта необработанной древесины снизился на 16%, продукции деревообработки - на 40%, валютная выручка в отрасли упала на 35%. Также сократилось число занятых в отрасли, отмечается падение объема инвестиций.

Власти Хабаровского края для поддержки предприятий лесной отрасли приняли постановление об отсрочке арендных платежей в бюджет края. "Эта мера позволит предприятиям снизить финансовую нагрузку, направить освободившиеся денежные средства на пополнение оборотных активов", - сказал агентству министр и отметил, что указанная мера уже действует.

Деревообрабатывающая отрасль является одной из важнейших для Хабаровского края, регион - лидер по производству лесоматериалов в Дальневосточном федеральном округе. Сейчас дальневосточные предприятия, по данным ассоциации "Дальэкспортлес", находятся в сложной ситуации из-за санкционного давления, закрытия для экспорта некоторых рынков, падения цен на шпон и пиломатериалы и других факторов.