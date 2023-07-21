Строительство нового терминала в аэропорту Казани планируют завершить к 2026 году

Пропускная способность составит 3 тыс. пассажиров в час

КАЗАНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Строительство нового пассажирского терминала в международном аэропорту Казань планируют завершить к 2026 году. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора аэропорта Дмитрий Алиев на полях форума "Производительность 360".

"Сейчас идет активная стадия проектирования. Мы хотим в 2023 году его закончить и 2024-2025 годы уже посвятить именно строительно-монтажным работам. Я думаю, что к 2026 году должен, если ничего не случится, [начать функционировать] <...>. Планы пока такие", - сказал Алиев.

Он отметил, что пропускная способность нового терминала составит 3 тыс. пассажиров в час. Существующие мощности рассчитаны на 1,2 тыс. пассажиров в час.

Мастер-план по развитию международного аэропорта Казань до 2050 года был утвержден в конце 2022 года. В нем отражены предложения по инфраструктурному развитию, в частности, по строительству нового пассажирского терминала, соответствующего прогнозным нагрузкам и пассажиропотоку.

Пятый федеральный форум "Производительность 360" проходит в Казани 20-21 июля. В работе форума принимают участие ведущие российские автомобилестроительные компании, а также производители сельскохозяйственного, энергетического и другого промышленного оборудования. Организаторами форума выступают Минэкономразвития России и Федеральный центр компетенций при поддержке правительства Республики Татарстан. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.