Вьетнам и Малайзия планируют довести двусторонний товарооборот до $18 млрд к 2025 году

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отметил, что страна хочет расширить сотрудничество с Малайзией в сферах цифровой и зеленой экономики

ХАНОЙ, 21 июля. /ТАСС/. Вьетнам и Малайзия намерены довести ежегодный двусторонний товарооборот до $18 млрд к 2025 году. Такая договоренность была достигнута в ходе переговоров премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня с его малайзийским коллегой Анваром Ибрагимом, находящимся в республике с официальным визитом, сообщило в пятницу Вьетнамское информационное агентство.

По словам главы вьетнамского правительства, сторонам следует ограничить применение барьеров во взаимной торговле, а также эффективно использовать возможности региональных и международных торговых пактов, таких как соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве и всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве. Вьетнам выступает за расширение сотрудничества с Малайзией в сферах цифровой и зеленой экономики, отметил премьер.

Фам Минь Чинь подтвердил, что Вьетнам готов обеспечить стабильные и долгосрочные поставки риса для Малайзии, а со стороны Малайзии хотел бы получить поддержку в развитии халяльной индустрии и заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в этой области.

Оба премьера констатировали успешное развитие торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами на основе их прочных политических отношений. Малайзия в настоящее время является вторым по величине торговым партнером Вьетнама и третьим по величине экспортным рынком Вьетнама в АСЕАН. Двусторонний товарооборот по итогам 2022 года превысил $14,6 млрд, увеличившись на 17,4% по сравнению с 2022 годом. Малайзия также является четвертым по величине инвестором вьетнамской экономики среди 140 государств и территорий мира, вкладывающих средства во Вьетнам, реализуя в стране свыше 700 инвестиционных проектов с общим объемом уставного капитала $13 млрд.