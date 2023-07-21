"Ростсельмаш" представит более 80 новых моделей и модификаций техники до 2027 года

По словам директора департамента маркетинга предприятия Андрея Рябова, в 2023 году был обновлен трактор "Ростсельмаш 2400" и поставлен в серийное производство зерноуборочный комбайн "T500"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Крупный производитель сельхозтехники в России - компания "Ростсельмаш" - планирует представить более 80 новых моделей и модификаций техники до 2027 года. Об этом ТАСС в пятницу сообщил директор департамента маркетинга предприятия Андрей Рябов.

"Сейчас проходят испытания новые модели комбайнов и тракторов. Рассказывать об их производстве мы сможем после успешного завершения испытаний и валидации. До конца 2027 года мы планируем вывести на рынок более 80 новых моделей и модификаций", - сказал он.

По его словам, компания ежегодно выводит на рынок новые единицы техники. В этом году был обновлен трактор "Ростсельмаш 2400" и поставлен в серийное производство зерноуборочный комбайн "T500".

"Ростсельмаш" строит в Ростовской области три завода: в Ростове-на-Дону - тракторный завод, на котором будет также выпускаться дорожно-строительная техника, и завод по производству автоматических и механических трансмиссий, мостов и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники, в Таганроге - завод сельскохозяйственной техники, новое литейное производство. Производство трансмиссий на 2000 серию тракторов заработало еще в 2020 году, также в предыдущие годы были оборудованы участки механической обработки корпусных деталей для тракторов, сборки коробки диапазонов и редукторов для мостокомплектов зерноуборочных комбайнов, сейчас идет дальнейшее развитие производства. В частности, ведется подготовка промышленной площадки под выпуск шестеренных передач. На предприятии в Таганроге в этом году уже запущена первая производственная линия, запуск остальных этапов на новых заводах будет осуществлять поэтапно в 2023-2025 годах.

Комбайновый завод "Ростсельмаш" основан в 1929 году в Ростове-на-Дону. В группу входят 13 предприятий, расположенные на 11 производственных площадках, выпускающих агротехнику. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций агромашин и агрегатов.