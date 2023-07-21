Собянин заявил, что Москва стала привлекательным для развития промышленности городом

Ежегодно открывается 40-50 средних и крупных предприятий и около 100 малых производств, отметил мэр столицы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. В Москву вкладывается большой объем инвестиций, город стал привлекательным для развития промышленного производства. Об этом в пятницу сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Вопреки всем проблемам, наш город переживает настоящий промышленный бум. Ежегодно в Москве открывается 40-50 средних и крупных предприятий и около 100 малых производств. А объем инвестиций промышленных предприятий в собственное развитие в 2022 году составил 396,5 млрд рублей. <...> Огромный объем инвестиций вкладывается в наш город не за "красивые глазки", а потому что Москва стала городом, привлекательным для развития промышленного производства", - написал мэр.

Собянин отметил, что в 2018-2022 годах объем производства в обрабатывающих отраслях московской промышленности вырос практически в два раза. С начала 2023 года рост составил 11,1%.

Одной из ключевых мер стимулирования промышленного производства Собянин назвал льготное кредитование. По словам мэра, на сегодня промышленные предприятия получили более 250 млрд рублей льготных кредитов. В числе заемщиков - компании, изготавливающие косметическую продукцию, лекарственные средства, продукты питания, строительные конструкции, автокомпоненты, а также компании сферы переработки отходов и другие. Каждый рубль, направленный из городского бюджета на компенсацию процентных ставок по кредитам, позволяет привлечь до 55 рублей инвестиций в промышленность Москвы, заявил мэр.

В качестве примеров удачных инвестиционных проектов Собянин назвал фармацевтическую компанию "Велфарм-М", научно-производственное предприятие "Доза", производителя мясных продуктов "ПК "Элитгрупп инвест", комплекс заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования "Корпорация "Экополис" и производителя кузовных деталей "Альфа Автоматив Техноложиз".

"Развитие отечественного производства - вопрос нашей экономической независимости и безопасности. Поэтому поддержка современных технологичных предприятий - безусловный приоритет города", - отметил Собянин.