Китай проверит на демпинг американских поставщиков пропионовой кислоты

Планируется, что расследование будет длиться год

ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Китайские власти приступают к проведению антидемпингового расследования в отношении американских компаний, поставляющих в КНР пропионовую кислоту. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

"В соответствии с 16-й статьей "Антидемпинговых процедур Китайской Народной Республики" Минкоммерции приняло решение с 21 июля 2023 года приступить к проведению расследования по делу об импорте пропионовой кислоты, произведенной в США", - говорится в распространенном заявлении.

В нем уточняется, что расследование продлится ровно год, однако в случае необходимости - до 21 января 2025 года. Основанием для его начала стала жалоба, поступившая в мае от Ассоциации химических компаний провинции Цзянсу (Восточный Китай).

Пропионовая (также называется пропановой или метилуксусной) кислота - жидкость без цвета с характерным запахом, которая в случае попадания на кожу может вызвать серьезные ожоги. Она широко используется при производстве продуктов питания, в фармацевтике и тяжелой промышленности.

Соединенные Штаты - главный экспортер пропионовой кислоты в Китай, на них приходится 99,9% ее поставок в народную республику. Согласно данным китайской таможни, за январь - июнь КНР импортировала из США порядка 2 940 тонн этого химического продукта, в 2,2 раза меньше, чем за первые шесть месяцев 2022 года.