Экономику Белоруссии планируют интегрировать во все регионы Сибири

В частности, в Кемеровской области начнется строительство центра по техническому обслуживанию и ремонту карьерной техники "Белаз"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Экономические проекты Белоруссии будут разрабатываться на территории всего Сибирского федерального округа. Об этом сообщил ТАСС в пятницу губернатор Кузбасса, председатель совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Сергей Цивилев, комментируя результаты поездки в Белоруссию.

"В Белоруссии я встречался с премьер-министром Романом Головченко. Встреча прошла под лозунгом "Сибирь - Белоруссия". Смотрел спортивные объекты, завод "Белаз". При этом я встречался не только как губернатор Кузбасса, но как руководитель "Сибирского соглашения". Поэтому мы будем прорабатывать вопросы интеграции экономик всех регионов Сибири", - сказал Цивилев.

В частности, в Кемеровской области в этом году начнется строительство центра по техническому обслуживанию и ремонту карьерной техники "Белаз". Помимо этого запланировано создание мультибрендового комплекса для продажи и сервисного обслуживания всей белорусской техники. Также в регионах будут развиваться направления военно-патриотического воспитания.

В стратегию развития Сибири заложено формирование восьми кластеров. Согласно стратегии, кластерный подход обеспечит устойчивое экономическое развитие Сибирского федерального округа до 2035 года в сферах переработки алюминия, лесопереработки, добычи драгметаллов, газа, нефти и угля, также это коснется сферы туризма и сельского хозяйства.

К 2030 году с учетом реализации инвестиционных проектов в Сибири будет создано более 500 тыс. новых рабочих мест с учетом смежных отраслей и привлечено более 16 трлн рублей инвестиций.