В России на развитие сельских территорий в 2020-2023 годах направили 125 млрд рублей

Вице-премьер Виктория Абрамченко пояснила, что средства пошли на улучшение жилищных условий граждан, благоустройство и инженерную инфраструктуру сельских территорий, содействие занятости

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Порядка 125 млрд рублей было направлено на развитие сельских территорий в 2020-2023 годах в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"По итогам трех лет реализации государственной программы из федерального бюджета было направлено почти 125 млрд рублей на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни на селе", - сказала Абрамченко по итогам совещания по реализации государственной программы комплексного развития сельских территорий.

Вице-премьер добавила, что средства пошли на улучшение жилищных условий граждан, благоустройство и инженерную инфраструктуру сельских территорий, содействие занятости. "Все показатели госпрограммы успешно выполняются", - отметила она.

В частности, за три года приобретено более 350 тыс. кв. м жилья, что позволило улучшить жилищные условия более 5,4 тыс. семей, проживающих на селе. На программу сельской ипотеки направлено более 27,7 млрд рублей, что позволило выдать свыше 110 тыс. льготных ипотечных кредитов. По итогам трех лет работы программы сельской ипотеки построено и приобретено более 5,9 млн кв. м жилья, сказала Абрамченко.

Она отметила, что благодаря госпрограмме реализовано 66 проектов обустройства инженерной инфраструктуры под компактную жилищную застройку и более 10 тысяч проектов благоустройства.