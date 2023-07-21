21 июля, 05:05

"Новатэк" планирует начать строить "Мурманский СПГ" с августа 2024 года

Компания намерена использовать собственную ресурсную базу

СЕЛО БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 21 июля. /ТАСС/. "Новатэк" планирует начать строительство "Мурманского СПГ" с августа 2024 года, когда Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области завершит возведение второй очереди "Арктик СПГ - 2". Об этом журналистам сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"После вывода второй платформы из дока, что произойдет через 12 месяцев, в конце августа, освобождается док и нужно будет делать линию сжижения под следующий проект: "Мурманский СПГ", - сказал он.

"Мы с оптимизмом смотрим на реализацию проекта", - добавил Михельсон.

"Новатэк" планирует построить завод по сжижению природного газа в Мурманской области из трех линий по 6,8 млн тонн каждая. Первая может заработать в 2027 году, вторая - в 2029 году.

"Мурманский СПГ" будет использовать электроэнергию с профицитной Кольской АЭС, а газ с завода может вывозиться танкерами без ледового класса.

"Новатэк" для проекта намерен использовать собственную ресурсную базу. 

Теги:
РоссияМурманская область
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