Правительство разработало предложения по стабилизации цен на топливо

Вице-премьер Александр Новак добавил, что кабмин не намерен возвращаться к практике введения заградительных пошлин на бензин, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке

СЕЛО БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 21 июля. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак в среду провел совещание по ситуации на топливном рынке, по итогам которого поручил проработать до пятницы ряд предложений по стабилизации цен на топливо. Об этом он сказал журналистам.

"У нас есть предложения. Я совещание проводил (в среду - прим. ТАСС), поручил до пятницы проработать кое-какие вопросы. Будут конкретные предложения, мы их озвучим", - сказал он.

По его словам, меры касаются рынка бензина и именно оптового, так как цены в рознице держатся в пределах инфляции. "По дизелю у нас особых проблем нет, и с объемами, и с ценами. Год к году рост даже на биржах 5-7%. На АЗС, и по дизелю, и по бензину у нас [рост цен идет] на уровне инфляции, для конечного потребителя цены держатся. Мы в основном сейчас работаем именно по бирже, чтобы там ситуация стабилизировалась", - уточнил он.

Новак добавил, что правительство не намерено возвращаться к практике введения заградительных пошлин на бензин, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Кабмин обсуждает только квотирование экспорта бензина.

"Нет, [не рассматриваем возвращение к практике введения заградительных пошлин на топливо], потому что это системная вещь, мы от нее уходили", - отметил он.

"[Квотирование же экспорта бензина] в принципе рассматривается, но есть и другие предложения, надо взвесить все "за" и "против", - добавил Новак.

О ситуации с ценами

В четверг биржевая стоимость бензина марки "Регуляр-92" в европейской части России по итогам торгов в четверг впервые поднялась выше 63 тыс. рублей за тонну, а цена бензина марки "Премиум-95" превысила 69 тыс. рублей за тонну, вновь обновив рекорд.

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 2,03%, до 63,924 тыс. рублей за тонну. Предыдущий ценовой максимум был достигнут 19 июля, тогда стоимость Аи-92 достигла 62,653 тыс. рублей за тонну. Его цена обновляет рекорд 11 дней подряд.

Бензин Аи-95 подорожал на 1,26%, до 69,002 тыс. рублей за тонну, обновив рекорд, зафиксированный также 19 июля (68,141 тыс. рублей за тонну).