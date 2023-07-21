Bloomberg: Маск потерял более $20 млрд из-за падения акций Tesla

Состояние предпринимателя сократилось до $234,4 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Илон Маск в четверг потерял $20,3 млрд после падения акций принадлежащей ему компании по производству электромобилей Tesla. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Состояние Маска сократилось до $234,4 млрд, что является седьмым крупнейшим спадом в истории согласно индексу Bloomberg. Причиной стало падение на 9,7% акций Tesla после заявлений Маска о том, что компания может быть вынуждена продолжить снижать цены на свою продукцию.

Несмотря на убытки, американский бизнесмен остается богатейшим человеком мира. Он на $33 млрд богаче французского миллиардера, владельца группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, занимающего вторую строчку в рейтинге.

Ранее агентство сообщило, что Маск, основавший Tesla и SpaceX и владеющий компанией Twitter, занял первую строчку в рейтинге среди людей, заработавших больше всего денег за последние шесть месяцев.