ЛНР станет первым новым субъектом РФ, в котором откроют сервисный центр "Камаза"

Компания-инвестор уже вложила свыше 160 млн рублей в реконструкцию необходимого помещения, сообщил глава Минпромторга региона Тимур Саматов

ЛУГАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Компания-инвестор вложила более 160 млн рублей в реконструкцию помещения для открытия сервисного центра "Камаза" в городе Луганске Луганской Народной Республики (ЛНР). Как сообщил в пятницу ТАСС глава Минпромторга региона Тимур Саматов, ЛНР станет первым из четырех новых субъектов РФ, где откроется сервисный центр "Камаза".

"Это дочерняя компания "Грифона", которая является сильным дистрибьютором "Камаза" на территории Российской Федерации. <…> На территории Луганской Народной Республики реализуется первый на четырех новых регионах России инвестиционный проект", - сказал он.

Саматов рассказал, что сервисный центр "Камаза" откроется в Луганске на базе бывшей государственной станции техобслуживания "Народный". Сейчас на территории будущего сервисного центра восстанавливают здание и проводят благоустройство прилегающей территории. "Компания-инвестор уже вложила свыше 160 млн рублей в реконструкцию", - отметил Саматов.

По его словам, необходимость запуска сервисного центра обусловлена большим количеством отечественной техники, которая сейчас задействована на территории республики, в том числе спецтехника шефов-регионов, общественный транспорт, сельхозтехника и другая. "Данная компания даст возможность нахождения здесь техники, которую можно быстро приобрести нашим предприятиям, нашим частным лицам.", - рассказал замглавы Минпромторга ЛНР Иван Леонов.

В ведомстве подчеркнули, что, кроме сервисного центра для техники автобрендов "Камаз", "УАЗ" и "Газель", инвестор будет продавать транспорт в лизинг и за наличный расчет, машины также можно будет оформить в кредит. На территории автоцентра откроют отделение "Деловых линий", которое будет доставлять грузы в регион.

Заявка на участие в СЭЗ

Луганский автоцентр "Камаз" подал заявку на участие в свободной экономической зоне (СЭЗ), сообщил в пятницу ТАСС заместитель министра промышленности и торговли ЛНР Иван Леонов.

"Луганская компания "Камаз" уже заявила на свободную экономическую зону. Сейчас рассматриваются документы в Фонде развития территорий, и надеемся, что данная компания попадет в свободную экономическую зону и будет развивать дальше свое предприятие", - сказал он.

Алчевский металлургический комбинат и Луганский завод трубопроводной арматуры "Маршал", действующие в республике, уже стали участниками свободной экономической зоны. 11 июля правительство региона одобрило заявку первого предприятия региона на участие в свободной экономической зоне, им стало ООО "Стройцентр".

Закон о СЭЗ

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о свободной экономической зоне, который предусматривает в том числе льготы и преференции для ее участников. Он также будет учитывать отраслевую специфику новых регионов. На территории СЭЗ действует нулевая ставка акциза на жидкую сталь, а также нулевая ставка налога на добычу полезных ископаемых - угля и железной руды, добытых в рамках инвестиционного проекта.

Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой России, управляющей компанией - Фонд развития территорий. На его базе для приема и рассмотрения заявок от потенциальных резидентов создан специальный инвестиционный портал.