Кабмин планирует оценить эффективность эксперимента по курортному сбору

Газета "Ведомости" ранее сообщила, что по итогам анализа будет сделан вывод о том, надо ли предоставлять регионам право вводить сбор, сохранять ли инструмент для строительства и модернизации туристической инфраструктуры и в каком виде

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Правительство РФ оценит эффективность эксперимента по курортному сбору после его завершения в конце 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"По окончании эксперимента будут сделаны выводы относительно эффективности", - говорится в сообщении.

В аппарате Чернышенко напомнили, что эксперимент по развитию курортной инфраструктуры проводится до 31 декабря 2024 года, в нем участвуют Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, Санкт-Петербург и федеральная территория "Сириус".

Введение курортного сбора является исключительно инициативой конкретных регионов, а не обязательством, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

По информации от регионов, эксперимент является эффективным механизмом развития курортной инфраструктуры. На средства сбора приведены в порядок десятки объектов инфраструктуры. Проводится благоустройство парковых зон и скверов, устанавливаются спортивные площадки, ведется реконструкция действующих терренкуров, ремонт тротуаров и очистка лесов, прилегающих к курортной инфраструктуре. В некоторых регионых величина курортного сбора для российских туристов на порядок ниже, чем для иностранцев, подчеркнули в министерстве.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источник сообщила, что Минфин собирается оценить эффективность курортного сбора. По словам собеседников издания, введение сбора приводит к удорожанию услуг. Кроме того, проконтролировать целевой характер платежей также достаточно сложно. По итогам анализа будет сделан вывод о том, надо ли предоставлять регионам право вводить сбор, сохранять ли в принципе инструмент для строительства и модернизации туристической инфраструктуры и в каком виде, отмечают "Ведомости".