Кабмин до конца 2023 года запустит информационную систему для поиска инвесторов

Все малые технологические компании внесут в специальный реестр, который станет основой для формирования адресных мер поддержки

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Правительство в ближайшее время запустит реестр малых технологических компаний для поиска инвесторов. Сейчас в реестре представлено более 8 тыс. компаний, до конца 2023 года их число планируется увеличить до 10 тыс. Об этом сообщили ТАСС в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Первый вице-премьер провел совещание по вопросу поддержки малых технологических компаний. Представителям крупных российских инвесторов и руководителям деловых объединений страны был представлен проект информационной системы "Реестр малых технологических компаний". Разработку системы курирует Минэкономразвития России, отметили в секретариате.

"В ближайшее время ожидается принятие закона о развитии малых технологических компаний в России. Согласно нему, все малые технологические компании будут внесены в специальный реестр, который станет основой для формирования адресных мер поддержки, включая поиск компаний для реализации программы "доращивания". Кроме того, платформа дает большие возможности для привлечения дополнительного частного финансирования на реализацию проектов. Поддержка стартапов - задача, которую поставил президент. И сегодня у нас демонстрация информационной системы для тех, кто мог бы и хотел бы инвестировать в стартапы. Также мы пригласили деловые объединения, которые просим подключиться к этой работе", - процитировали Белоусова в секретариате.

Как отметил на заседании заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников, уже сейчас в реестре представлены 8 800 компаний и 9 900 проектов. "До конца года планируем увеличить число компаний в системе до 10 тыс.", - сказал он, слова которого также приводятся в сообщении.

Первый вице-премьер РФ отметил, что соответствующий реестр является необходимым инструментом для развития рынка венчурных инвестиций, популяризации сферы частного финансирования технологических проектов и поддержки инновационной деятельности в России. По словам Белоусова, объем привлеченных частных инвестиций в малые технологические компании должен стать основным показателем эффективности Минэкономразвития и институтов развития в рамках обеспечения технологического суверенитета.

В свою очередь, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что информационная система может стать эффективной площадкой для привлечения инвестиций в технологическую сферу, в том числе и для решения задачи радикального повышения уровня инновационности российской экономики.

О системе

В информационной системе будут созданы условия для поиска инвестором подходящего стартапа, который сможет предложить наиболее оптимальное решение под цели бизнеса, пояснили в секретариате. В ней будут агрегироваться данные о всех малых технологических компаниях (стартапах) страны с возможностью поиска и фильтрации их проектов по показателям, необходимым инвестору для принятия решения об инвестировании.

Включение в реестр для стартапа будет означать автоматическое получение статуса "малой технологической компании" и доступ к мерам государственной поддержки. А инвесторам будет понятно, что компания добросовестная, прошла проверки и в нее можно инвестировать, отметили в секретариате.