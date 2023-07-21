Госдума приняла закон о переводе вязкой и сверхвязкой нефти на НДД

При этом добыча нефти вязкостью от 200 до 10 тыс. мПа и более в пластовых условиях должна составлять минимум 70%

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в III, окончательном чтении нормы, предусматривающие возможность перевода с 1 января 2024 года участков углеводородов с запасами вязкой и сверхвязкой нефти на налог на дополнительный доход (НДД). Нормы были оформлены как поправки ко II чтению закона о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

В частности, в перечень НДД включаются участки недр с запасами сверхвязкой нефти, при этом добыча нефти вязкостью от 200 до 10 тыс. мПа и более в пластовых условиях должна составлять минимум 70%.

Как пояснил ранее статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, поскольку такие запасы относятся к трудноизвлекаемым, при переходе на НДД у них снижается НДПИ. По его словам, таким образом появляется стимул к развитию этих месторождений, поскольку у них снижается фиксированная ставка налога, которая взимается независимо от финансового результата, но при этом вводится налогообложение финансового результата.

Также Госдума приняла поправку о продлении с 2023 года до 2026 года действия ограничений по уменьшению налоговой базы по НДД на сумму убытков в пределах 50%.

НДД - относительно новый налог, который применяется для нескольких категорий месторождений в зависимости от их выработанности и географического положения. Он заменяет собой экспортную пошлину и налог на добычу полезных ископаемых (частично) и взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку.

Под режим НДД подпадают некоторые новые месторождения в Восточной Сибири, действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн), новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год, а также арктические проекты.