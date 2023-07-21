Госдума приняла закон о порядке установления разовых налогов

При установлении таких налогов может предусматриваться особый порядок определения элементов налогообложения

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, разработанный для создания упрощенного порядка установления разовых налогов, в частности, налога на сверхприбыль. Документ инициирован правительством РФ и вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Закон предусматривает возможность установления федеральными законами налогов разового характера. При установлении таких налогов может предусматриваться особый порядок определения элементов налогообложения. Так, при определении размера совокупной налоговой обязанности не учитываются суммы налога на профессиональный доход, сбора за пользование объектами животного мира и сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, налога на сверхприбыль в размере соответствующего налога (сбора), уплаченного налогоплательщиком не в качестве единого налогового платежа.

Документ предусматривает право российских организаций, иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в России через постоянные представительства, и иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами РФ, перечислять в федеральный бюджет обеспечительный платеж в счет предстоящей уплаты налога на сверхприбыль в период с 1 октября 2023 года по 30 ноября 2023 года включительно. Размер обеспечительного платежа определяется этими налогоплательщиками самостоятельно.

Закон вступит в силу по истечении 1 месяца со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу. Положения нормы Налогового кодекса РФ, устанавливающей перечень расходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, в части уплаты налога на сверхприбыль применяются с 1 января 2024 года.