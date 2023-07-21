Минфин планирует в марте 2024 года запустить платформу для торговли ювелирными изделиями

Ее модель планируется протестировать течение 2023-2024 годов с возможным выходом и на другие рынки

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минфин РФ планирует запустить в марте 2024 года онлайн-платформу для торговли ювелирными изделиями, ее модель планируется протестировать течение 2023-2024 годов с возможным выходом и на другие рынки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Цифровая площадка будет запущена в 2024 году и будет представлять из себя отраслевой специализированный маркетплейс, где покупатель сможет найти нужный ему товар, не переходя на сайт магазина, сравнить цены и сделать выбор понравившегося изделия и, самое главное, в короткие сроки и гарантированно получить свой товар. В свою очередь, для производителей такой маркетплейс станет возможностью реализовать свой товар без существенных вложений на старте", - отметили в пресс-службе министерства.

В 2023 году Министерства финансов РФ и Белоруссии совместно с Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития и при сотрудничестве с участниками рынка и Евразийским ювелирным экспортным бюро перешли к практической работе - к разработке архитектуры цифрового проекта.

"В течение 2023-2024 годов планируется протестировать модель, улучшенные отраслевые процессы и технические решения ювелирного маркетплейса для цифровой торговли", - добавили в пресс-службе.

На текущем этапе также анализируется возможность пилотирования решений в третьих странах, определяются внешние рынки для пилотирования с учетом цифровых возможностей и доступность входа на рынок иностранных партнеров, отметили в Минфине. "Среди приоритетных стран с точки зрения перспектив роста бизнеса участников отрасли, условий логистики, потенциала интеграции цифровых механизмов, интереса потребителей - ОАЭ, Вьетнам, Таиланд, Китай и другие", - следует из сообщения.

О пилотном проекте

Как напомнили в Минфине, протокольным решением группы высокого уровня совета министров Союзного государства России и Белоруссии пилотный проект реализуется с января 2023 год по март 2024 год. "Проект имеет высокую степень сложности, поэтому и требуется сначала пилотная часть. За пилотом последует этап наращивания мощности маркетплейса, промышленная эксплуатация, взаимодействие с бизнесом в других странах", - уточнили в Минфине.

Маркетплейс связан с цифровой трансформацией отрасли, упрощением внутренних процедур и созданием новых возможностей для ювелиров. В России уже принято несколько решений в направлении электронной торговли.

С 2020 года в России созданы условия для дистанционной торговли ювелирными изделиями, также напомнили в Минфине. "То есть нормативно закреплена возможность дистанционной продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней", - говорится в сообщении.