21 июля, 08:01

"Новые люди" готовят проект о системе прогрессивных штрафов для автомобилистов

Руководитель фракции Алексей Нечаев предложил давать скидку на транспортный налог в размере 50% тем, кто вообще не нарушает правила в течение года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Фракция "Новые люди" готовит законопроект о введении системы прогрессивных штрафов для автомобилистов. Об этом заявил руководитель фракции Алексей Нечаев, слова которого приводит его пресс-служба.

Парламентарий выступил с таким предложением в ходе встречи членов фракции с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым.

"Сейчас работаем над законопроектом, который сделает систему штрафов прогрессивной, дисконтной. Тем, кто вообще не нарушает правила в течение года, мы предлагаем давать скидку на транспортный налог - например, 50%. Для тех, кто нарушает впервые, достаточно предупреждения. А если человек нарушает системно - например, чаще 20 раз в год - для него размер штрафа нужно повышать. Потому что серийных нарушителей штрафы в 500 рублей не пугают", - сказал Нечаев. 

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РоссияНечаев, Алексей Геннадьевич
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