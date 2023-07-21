"Новые люди" готовят проект о системе прогрессивных штрафов для автомобилистов

Руководитель фракции Алексей Нечаев предложил давать скидку на транспортный налог в размере 50% тем, кто вообще не нарушает правила в течение года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Фракция "Новые люди" готовит законопроект о введении системы прогрессивных штрафов для автомобилистов. Об этом заявил руководитель фракции Алексей Нечаев, слова которого приводит его пресс-служба.

Парламентарий выступил с таким предложением в ходе встречи членов фракции с главой Минтранса РФ Виталием Савельевым.

"Сейчас работаем над законопроектом, который сделает систему штрафов прогрессивной, дисконтной. Тем, кто вообще не нарушает правила в течение года, мы предлагаем давать скидку на транспортный налог - например, 50%. Для тех, кто нарушает впервые, достаточно предупреждения. А если человек нарушает системно - например, чаще 20 раз в год - для него размер штрафа нужно повышать. Потому что серийных нарушителей штрафы в 500 рублей не пугают", - сказал Нечаев.