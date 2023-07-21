Госдума приняла закон о возвращении к внесению проекта бюджета до 1 октября

Действующим законодательством это было предусмотрено до 15 сентября

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в III чтении норму, согласно которой проект федерального бюджета на 2024 год и последующую трехлетку будет внесен в Госдуму до 1 октября, а не до 15 сентября, как это предусмотрено действующим законодательством. Соответствующая норма оформлена как поправка ко II чтению законопроекта, касающегося уточнения порядка перераспределения бюджетных средств на субсидии и нормативов зачисления доходов в бюджеты бюджетной системы РФ.

"Установить, что в 2023 году правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение и утверждение в Государственную Думу проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" не позднее 1 октября 2023 года", - говорится в тексте поправки. Поправка инициирована правительством России.

В 2021 году Госдума приняла закон, согласно которому правительство вносит в Госдуму проект федерального бюджета на следующую бюджетную трехлетку не позднее 15 сентября. Для внесения проекта федерального бюджета на 2023 год было сделано исключение - в 2022 году Госдума приняла инициированный правительством закон, согласно которому проект бюджета на 2023 год и следующую бюджетную трехлетку вносится, как и ранее, до 1 октября 2023 года.

Кроме того, предусматривается, что госпрограммы РФ должны быть приведены в соответствие с законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период до начала очередного финансового года, а госпрограммы субъекта РФ и муниципальные программы должны быть приведены в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее 1 апреля текущего финансового года.

Особенности исполнения бюджета в 2023 году

Документ закрепляет в Бюджетном кодексе налог на сверхприбыль организаций за прошлые годы как один из видов доходов бюджета, который будет зачисляться по нормативу 100% в федеральный бюджет.

Также устанавливается, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году общий объем расходов может быть увеличен по решению правительства РФ без внесения поправок в бюджет в пределах увеличения прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов, учтенного в прогнозе общего объема доходов федерального бюджета на 2023 год, в связи с изменением правительством прогноза социально-экономического развития РФ.

По итогам исполнения федерального бюджета в 2023 году установленный законом о бюджете показатель верхнего предела государственного внутреннего долга РФ может быть превышен на сумму осуществленных в 2022 и 2023 годах государственных внутренних заимствований РФ, не включенных в расчет при формировании этого показателя.

Как подчеркнул ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, в законопроекте также прописана возможность поддержки производителей сахаросодержащих напитков - так как такие напитки являются подакцизным товаром, требуется принятие специальной законодательной нормы.