Выручка ГК "Астра" в 2022 году по МСФО выросла в 2,5 раза

Она составила 5,4 млрд рублей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Выручка компании-разработчика операционной системы Astra Linux ГК "Астра" за 2022 года по МСФО увеличилась в 2,5 раза в сравнении с 2021 годом, до 5,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

"Выручка увеличилась в 2,5 раза год к году, до 5,395 млрд рублей. Доля продуктов экосистемы (все продукты, кроме операционной системы) в выручке выросла до 13,4% по сравнению с 3,7% в 2021 году", - говорится в сообщении.

EBITDA увеличилась в 2,7 раза - до 2,887 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 2,8 раза и достигла 3, 074 млрд рублей.

Рост выручки в компании объяснили существенным ростом продаж на фоне продолжающейся цифровизации экономики и перехода на импортонезависимые решения.