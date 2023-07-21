Аппараты для домашней ИВЛ не подпадут под запрет на госзакупки иностранной техники

Согласно заявлению Минпромторга РФ, он затронет только стационарные аппараты искусственной вентиляции легких

МОСКВА, 21 июля./ТАСС/. Запрет на закупку импортных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) коснется только только стационарных аппаратов для интенсивной терапии, распространять его на оборудование для домашней вентиляции не планируется. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"Сейчас идет речь о распространении запрета на закупку только стационарных аппаратов ИВЛ для интенсивной терапии. <…> Их на сегодняшний день выпускают семь различных отечественных производителей", - говорится в распространенном сообщении. "Аппараты, которые вызвали наибольшую обеспокоенность у пациентского и врачебного сообщества, прежде всего, аппараты для домашней вентиляции легких, не подпадут в перечень запрета", - подчеркнули в министерстве.

По данным Минпромторга, суммарные производственные мощности российских производителей ИВЛ составляют 3,5 тыс. единиц техники в месяц, что позволяет полностью закрыть текущие и прогнозируемые потребности.

"Напомню, что "запреты" могут действовать только при наличии альтернативного, сопоставимого по качеству и эффекту решения и должны распространяться только на ту продукцию, которая успешно производится в России серийно. Если изделие не подходит заказчику, возможно получение разрешения на закупку релевантного импортного оборудования", - отметил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

В ходе совещания, участие в котором приняли представители Минпромторга, Минздрава, Минобороны и ФМБА, а также производители и благотворительные фонды, было принято решение создать тестировочную площадку для российских аппаратов ИВЛ на базе Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова.