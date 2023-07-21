Госдума приняла закон об увеличении букмекерами суммы отчислений на детский спорт

Как пояснил ранее глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, предполагается сменить объем перераспределений, увеличив долю детско-юношеского спорта и массового спорта до 30%, а на развитие профспорта и спорта высших достижений направить 70%

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в III чтении закон об увеличении отчислений от азартных игр на развитие спорта. Законопроект инициирован группой депутатов.

Сейчас действует новый единый порядок, согласно которому организаторы азартных игр направляют на развитие спорта 1,5% отчислений от квартальной выручки. От этой суммы 20% идут на развитие детско-юношеского спорта, 80% - на развитие профспорта и спорта высших достижений.

Как пояснил ранее глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, предполагается сменить объем перераспределений, увеличив долю детско-юношеского спорта и массового спорта до 30%, а на развитие профспорта и спорта высших достижений направить 70%. Процент отчислений от организаторов азартных игр должен вырасти: к примеру, с 1 января 2024 года это будет уже 2%, что позволит увеличить отчисления на 5 млрд рублей ежегодно, сообщил депутат.

Предусматривается усиление контроля со стороны Минспорта РФ за целевым расходованием этих средств: согласно документу, Минспорта РФ по результатам рассмотрения отчета о распределении и расходовании средств, полученных в виде целевых отчислений от азартных игр, направляет в публично-правовую компанию "Единый регулятор азартных игр" информацию о нарушении порядка распределения и расходования таких средств, а также об устранении выявленных нарушений порядка распределения и расходования соответствующих средств.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.