21 июля, 08:28

Госдума расширила права регионов по предоставлению бесплатных участков земли

Субъекты РФ смогут устанавливать перечень профессий, дающих право на получение в безвозмездное пользование с последующим оформлением в собственность земельных участков

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в III, окончательном чтении закон, согласно которому субъекты РФ получат право устанавливать перечень профессий, дающих право на получение в безвозмездное пользование с последующим оформлением в собственность земельных участков. Законопроект был инициирован Законодательным собранием Карелии.

Субъекты РФ получают право устанавливать перечень профессий, работа граждан по которым на определенной территории позволит им получать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование с последующим предоставлением в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

Как пояснил ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, это нововведение направлено на решение проблемы нехватки рабочих в небольших городах и поселениях. Представители, в том числе рабочих профессий, смогут получить земельный участок в безвозмездное пользование, а затем и в собственность бесплатно, отметил он.

Во II чтении закон был дополнен нормой о регулировании имущественных прав религиозных организаций на земельные участки, занятые храмами, расположенные в границах заповедников и национальных парков. Сейчас земельное законодательство позволяет государству предоставить религиозной организации земельный участок в безвозмездное пользование, однако перечень оснований для такой передачи не покрывает возникающие на практике случаи размещения зданий религиозного или благотворительного назначения на территориях заповедников. У религиозных организаций отсутствует возможность безвозмездного оформления землепользования такими земельными участками. Поэтому были подготовлены соответствующие изменения в законодательство, чтобы появилась возможность безвозмездно передавать в пользование религиозным организациям на 49 лет такой земельный участок, срок безвозмездного пользования можно будет продлить, и, таким образом, религиозная организация станет землепользователем на законных основаниях, пояснил председатель профильного комитета Госдумы. 

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