Госдума приняла закон об однодневных полисах ОСАГО

Документ предоставляет владельцам транспортных средств право заключать договор обязательного страхования на срок от одного дня до трех месяцев

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий возможность оформлять краткосрочные полисы ОСАГО, автовладельцы смогут приобретать их на срок от одного дня до трех месяцев. Документ инициирован группой депутатов от фракции ЛДПР и несколькими сенаторами.

Сейчас для транспортных средств, зарегистрированных на территории РФ, не предусмотрена возможность заключения договора ОСАГО на срок менее одного года.

Закон предоставляет владельцам транспортных средств право заключать договор обязательного страхования на срок от одного дня до трех месяцев (краткосрочный договор обязательного страхования). В зависимости от срока действия краткосрочного договора обязательного страхования страховщиком устанавливаются понижающие коэффициенты страховых тарифов.

В редакции первого чтения документа минимальный срок заключения договора ОСАГО составлял один месяц.

Закон важен для водителей такси

Как пояснил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев ("Единая Россия"), принятие закона об ОСАГО - важный позитивный сигнал в первую очередь для отрасли такси и для ее диалога со страховым сообществом. "Сейчас такси - это одна из основных отраслей, обеспечивающих и поддерживающих частичную занятость в стране. Есть существенная категория водителей, которые занимаются перевозками для дополнительного заработка, - в пиковые часы трафика, в свободное от основной работы время. Законопроект особенно важен именно для них. Мы предлагаем дневные полисы ОСАГО, которые поддержат формат частичной и временной занятости, чтобы водители покупали полисы на периоды, когда действительно выходят на линию и не отказывались от входа в профессию, где пока есть только дорогие специализированные полисы на год", - отметил он.

По словам депутата, такой формат страхования позволит водителям распределить финансовую нагрузку в течение года и платить за страховку поступательно из получаемого дохода, а не копить на выплату раз в год. "Самое важное сейчас - то, как рынок страхования будет на практике внедрять новые форматы. Ожидаем, что для страховщиков это также путь к новым продуктам, свободная ниша, в которой уже сформирован огромный спрос целого рынка. И выиграет тот, кто эту нишу займёт", - считает депутат.