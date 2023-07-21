В ЦРПТ сообщили, что в магазинах России появились первые соки с маркировкой "Честный знак"

Соки с маркировкой поставил красноярский производитель "Сибэко"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первые промаркированные соки в картонной упаковке (Tetra Pak) появились в российских магазинах от Урала до Забайкалья, их поставил красноярский производитель "Сибэко". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы цифровой маркировки "Честный знак".

"В рамках эксперимента по безалкогольным напиткам наша компания промаркировала сок Rey. Считаем, что эксперимент прошел успешно, мы выпустили 12 тыс. пачек соков с маркировкой "Честный знак" и отправили в крупные торгово-розничные сети на реализацию от Урала до Забайкалья. Покупатели с помощью смартфона уже сканируют сок через приложение и убеждаются в подлинности нашего продукта", - рассказал гендиректор "Сибэко" Михаил Корнилов.

В ЦРПТ также сообщили, что производители активно реагируют на эксперимент по маркировке сладких напитков и тестируют нанесение маркировки на разных типах упаковки. "Чтобы поддержать отрасль, мы запустили программы поддержки. Производители безалкогольных напитков могут подать заявку на компенсацию 50% затрат на оборудование для маркировки, если на производстве используются ручные, полуручные линии, или получить беспроцентную рассрочку для приобретения маркировочного оборудования на три года", - отметил руководитель проектов ЦРПТ Дмитрий Субботин.

С 1 сентября производители и импортеры начнут регистрироваться в системе маркировки, а с декабря начинается первый этап внедрения - обязательной маркировке будут подлежать все безалкогольные напитки за исключением соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье (в стекле и полимерной упаковке). В настоящее время в стране проводится добровольный эксперимент по маркировке такой продукции.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.