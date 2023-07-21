ФТС передала для нужд СВО конфискованные товары на 171,2 млн рублей в январе - июне

Среди них моющие и чистящие средства, санитарно-гигиенические изделия, сахар, дизельное топливо, моторное масло и другие товары народного потребления, отметили в ведомстве

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба России (ФТС) передала за январь - июнь 2023 года для нужд специальной военной операции конфискованные товары на сумму 171,2 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"С начала года для нужд специальной военной операции передано имущество по 823 товарным позициям стоимостью более 171,2 млн рублей" - говорится в сообщении.

Кроме того, таможенные органы безвозмездно передали Общероссийскому народному фронту, социальным, медицинским и образовательным учреждениям товары на сумму 68,3 млн рублей. Среди них моющие и чистящие средства, санитарно-гигиенические изделия, сахар, дизельное топливо, моторное масло и другие товары народного потребления.

Всего за первое полугодие ФТС обратила в государственную собственность конфискованные товары на 2,1 млрд рублей. Большая часть передана в Росимущество (на сумму 1,6 млрд рублей) и Федеральную службу судебных приставов (на сумму более 212 млн рублей).